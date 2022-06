Golpear a Felipe Calderón, el verdadero interés de AMLO en caso García Luna: Riva Palacio

El periodista y analista político Raymundo Riva Palacio aseguró en su columna ‘Estrictamente Personal’ que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está al pendiente del caso de Genaro García Luna en los Estados Unidos ya que podría involucrarse al ex presidente Felipe Calderón.

Riva Palacio dijo que durante las mañaneras el mandatario se ha mostrado especialmente preocupado por el caso de Genaro García Luna, esto ante la probable vinculación del crimen organizado con el ex presidente panista.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva casi un mes hablando de Genaro García Luna con un énfasis particular, y ha preguntado reiteradamente en la mañanera: ¿cómo va el caso? El proceso contra el ex secretario de Seguridad Pública se lleva en la Corte del Distrito Sur en Brooklyn, y tiene previsto iniciar el juicio en octubre. López Obrador teme, como lo repitió ayer, que “le quieran dar largas” sin saber con precisión cuál sería la motivación. Se entiende la necesidad del Presidente para que comience el juicio, para poder aprovecharlo como caballo de batalla contra el ex presidente Felipe Calderón, aunque sea con falsedades”, expresó.

Sobre el caso, aseguró que “últimamente han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna, pero involucran a Calderón”, y dejó en duda lo que podría pasar si se logran confirmar tales aseveraciones.