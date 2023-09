¿Qué sigue para Marcelo Ebrard? Aún sin el bastón de mando, opaca a Sheinbaum y Xóchitl

Claudia Sheinbaum fue la ganadora de la encuesta morenista para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y candidata presidencial de Morena, pero a tres días del triunfo, entrega del bastón de mando y publicaciones promocionales, el nombre de Marcelo Ebrard sigue acaparando la conversación. Marcelo es tendencia. Lo que hace, haga o anuncie el excanciller mantiene el foco en la política mexicana. El viernes al medio día, Claudia Sheinbaum publicó una carta de amor a sus seguidores, acompañada de un video en todas sus redes sociales. Pero el nombre de “Marcelo” seguía siendo tendencia.

Del “Sonrían, todo va a estar bien” al “veamos por México, pensemos qué es lo mejor para nuestro país”, así cambió el discurso de Marcelo en sus propias cuentas de redes. EL PRÓXIMO LUNES, MARCELO EBRARD SOSTENDRÁ ENCUENTRO La noche del jueves 7 de septiembre, el ex canciller utilizó sus redes sociales para romper el silencio y marcar su futuro político. En el mensaje explicó que la vía independiente nunca fue opción, ya que, había concluido el periodo para el registro de aspirantes independientes ante el Instituto Nacional Electoral (INE). En Twitter, Ebrard que “no ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos”. Afirmando que el lunes 11 de septiembre “sostendré encuentro con nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir. Les mantengo al tanto”. TE PUEDE INTERESAR: MC prefiere ir a elecciones del 2024 con candidato propio que con Ebrard

Por lo que al inicio de la próxima semana se sabrá si el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) continuará con Morena, seguirá la coalición “Juntos Haremos Historia” y la candidatura de Claudia Sheinbaum o no. XÓCHITL ¿SERÁ TERCER LUGAR SI MARCELO EBRARD ENTRA A LA BOLETA? Tras el supuesto rompimiento y la negación de ir por la vía de una candidatura independiente, los cuestionamientos sobre que si Marcelo irá por Movimiento Ciudadano han resonado mucho y sobre todo, si la inclusión de Ebrard restaría votantes a Xóchitl Gálvez. Eder Guevara, Delegado Nacional de Morena, puntualizó en sus redes sociales que “Marcelo siempre vio el proceso interno como la primera etapa de su campaña presidencial en MC”. Afirmó que el ex canciller como el Dirigente Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acordaron su participación con el partido días antes de los resultados. “Que su berrinche se lo compre quien no lo conozca, él, igual que Berdeja, aceptaron las reglas de competencia sabiendo que no respetarían su palabra, su militancia no es por la transformación en beneficio del pueblo sino por sí mismo, por su ego y sus intereses particulares”, se puede leer en la publicación de Twitter.

Sin embargo, Ebrard sí tiene las “puertas abiertas” de la posición, tras una declaración de Xóchitl Gálvez, quien aseguró que buscará un diálogo con el ex titular de la SRE, pidiendo que procese “lo que pasó” en la contienda del bloque oficialista y que no lo presionará. “Él tiene que procesar lo qué pasó y creo que todavía no lo procesa del todo con su equipo y tendría que tomar una decisión, pero más allá yo le tengo buena lid a Marcelo”, afirmó. Aunque, por otra parte, el Presidente López Obrador afirmó que, en caso de que Ebrard fuera por la vía independiente, quitaría votantes a Gálvez y la oposición. “Vamos a esperarnos, no hay que adelantar nada hay que esperar. ¿Quiénes se están frotando las manos? Fíjense lo inexpertos que son, por eso digo, sostengo que la política es un oficio, no cualquiera porque todo mundo se siente político, no, es un oficio; “Vamos a suponer para esos que se están frotando las manos, vamos a suponer que diga `soy libre, puedo ser candidato independiente´, porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿a quién le afectaría? A los que se están frotando las manos no se dan cuenta, ¿en dónde tiene más jale Marcelo? En las clases media, o sea, en una de esas la candidata de Claudio (Xóchitl Gálvez) se queda en tercer lugar o en cuarto... Pero bueno para que ustedes me están cucando (provocando), pero hay que esperar”, afirmó AMLO en conferencia de prensa.

Aunque, ¿qué pasaría si Marcelo Ebrard se convierte en el candidato de Movimiento Ciudadano? Pues sería su única opción, coinciden analistas políticos. Consideran que en las últimas semanas “quemó sus naves”, elevó sus costos y buscó reventar el proceso de Morena, a lo que tendrá que “birncar” y el único lugar donde puede tener cabida es Movimiento Ciudadano, así dijo Raymundo Rivapalacio. Aunque también afirmo que es muy improbable que el Partido del Trabajo, el Partido Verde o la alianza PAN-PRI-PRD le abran las puertas. ¿HUBO ‘DEDAZO’? ANALISTAS COINCIDEN Tras el triunfo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante la noche del miércoles 6 de septiembre, analistas políticos se han preguntado la existencia del “dedazo” en el proceso interno de Morena, donde la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador posiblemente fue protagonista. De acuerdo con el columnista de VANGUARDIA, Carlos Loret de Mola, “la trampa para imponer a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de Morena no se hizo los últimos diez días con el levantamiento de las encuestas”, periodo en el que Ebrard realizaba continuas denuncias por presuntas irregularidades en las campañas y votaciones. El periodista divide los hechos como: “El fraude se hizo”, “El fraude se está haciendo” y “El fraude se va a hacer”.

En la primera parte relata como desde hace dos años el presidente López Obrador impulsó el triunfo de Sheinbaum; afirmando que en cuanto estuvo arriba en las encuestas, creo el proceso interno de Morena, y “se simulara una competencia que nunca fue pareja”. Para el segundo acto, Loret de Mola enfatiza que “se documentó el envío de funcionarios públicos para promover a Claudia Sheinbaum a los lugares en donde se realizaría la encuesta. Marcelo Ebrard y su equipo relataron detalladamente las irregularidades”, concluyendo que si AMLO hubiera sido víctima de “lo que le hicieron a Ebrard”, estaría “poniendo el grito en el cielo”. “La sucia elección de Sheinbaum es sólo un anuncio de lo que viene. El Presidente va a meterse hasta la cocina en la elección presidencial. Más ahora que la oposición revivió y se siente enrachada. Más ahora que los cuestionamientos de Ebrard al proceso interno terminaron arrojando a una candidata todavía más debilitada de lo que se preveía”, puntualiza el columnista en su análisis.

Sin embargo, Marcelo Ebrard también tiene opciones según Denise Dresser, que por medio de una publicación en Twitter, explicó que eran: hacer un AMLO, Camacho, Dante y Peña Nieto. “Hacer un AMLO: reventar el proceso, exigir voto por voto, casilla por casilla con la esperanza de cambiar el rumbo del dedazo en su favor”, destacó Denise. La politóloga le recomendó aplicar lo que en algún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo: exigir nuevamente el conteo de los votos para descartar irregularidades. Así como hacer un “Camacho: denunciar, pero luego aceptar un puesto de consolación en el gobierno de Claudia”, afirmando que pronunciarse en contra de los resultados que arroje la encuesta, pero que al final aceptar algún otro puesto en el gobierno de la “corcholata” ganadora. “Hacer un Dante: irse a Movimiento Ciudadano y convertirse en el candidato que divida al voto opositor y le dé el triunfo a Morena”; sin embargo, recalca que de esa forma Morena será el movimiento ganador. Y como última opción hacer algo similar a lo que realizó el expresidente Enrique Peña Nieto, “obtener la nacionalidad de otro país”, y ya no figurar en el contexto actual de la política mexicana. CLAUDIA JURÓ “NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR A NUESTRO PUEBLO” En la entrega del Bastón de Mando de la Cuarta Transformación, y frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum prometió no mentir, robar ni traicionar al pueblo de México; mientras tomaba en sus manos el símbolo en forma de animal entre un águila y una serpiente. “Gracias querido presidente. Como dicen los principios de nuestro movimiento: no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo de México. No los voy a defraudar”, fue la respuesta de Sheinbaum, ante el mensaje previo del Presidente, donde recalcó el “dar continuidad a la transformación”, cuyo principal objetivo siempre fue el pueblo de México.

TE PUEDE INTERESAR: Ebrard descarta ir por vía independiente en 2024... pero el lunes sostendrá encuentro López respaldó el triunfo de Sheinbaum, quien se consolidó como favorita para ser la próxima candidata a la Presidencia con el 39% de las preferencias según el promedio de resultados de las cinco encuestas realizadas por Morena. “Tomo este bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas, lo tomo con orgullo y compromiso, y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó la actual coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. SIGNIFICADO DEL BASTÓN DE MANDO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN El bastón de mando simboliza autoridad y poder. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, utilizó el símbolo del “bastón de mando” para cambiar la estafeta del liderazgo en la Cuarta Transformación. Un Bastón de Mando es una tradición de comunidades indígenas, pero en el caso de Morena es una forma de “transferir” la responsabilidad como dirigente del movimiento autodenominado “de transformación”. “Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum por la tarde-noche”, dijo López Obrador en su conferencia matutina del jueves 7 de septiembre, horas antes de la entrega en “El Mayor”.

En culturas como la maya, al sureste de México, o mixtecas en Oaxaca, el bastón es portado por una persona con poder; en la historia, este símbolo va desde reyes, emperadores, líderes prehispánicos. En México, el bastón de mando se entrega a la persona seleccionada para ocupar un cago público en su comunidad. El Bastón de Mando simboliza la máxima autoridad, tanto espiritual como política, de quien los ostenta dentro de una organización comunitaria. Tradicionalmente, se hace la entrega a la autoridad de la comunidad indígena que tiene un cargo político. ¿Cuál crees que sea el futuro político de Marcelo Ebrard o ésta fue su última oportunidad para entrar a la boleta presidencial?

