¿Quién es Nayeli Cinco?... la mujer que los secuestradores de trabajadores en Chiapas exigen sea entregada (video)

El sujeto se refería a Nayeli Cyrene Cinco, quien trabaja como cantante en varios lugares de entretenimiento ubicados en Tuxtla Gutiérrez, y que fue privada de su libertad el pasado 22 de junio por un grupo armado que irrumpió en su casa.

Se ha informado que un grupo armado la sacó a la fuerza, a pesar de que ella intentó escapar saltando por los techos de la zona junto con sus hijas. Para lograrlo, los individuos amenazaron al guardia de seguridad privada del fraccionamiento, quien levantó la barrera de acceso.

La desaparición de Nayeli fue denunciada por sus padres, quienes la vieron por última vez a las 18:30 horas del pasado 22 de junio y desconocen su paradero. Debido a esto, las autoridades activaron el Protocolo Alba para buscarla.

Las dos hijas menores que quedaron en el techo de una vivienda fueron posteriormente resguardadas por sus abuelos. Supuestamente, la casa de Nayeli Cinco quedó abierta hasta que los vecinos fueron a cerrarla.

Tres días después de los hechos, el hermano de Nayeli Cyrene encabezó una protesta en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo a las autoridades la presentación con vida de la cantante. La protesta se repitió al día siguiente, con el respaldo de los habitantes de la ciudad chiapaneca.

Aunque algunos medios de comunicación informaron más tarde sobre la localización de una mujer que supuestamente era la cantante, tanto la Fiscalía como los familiares de Cinco rechazaron esa información.

En uno de los videos que circuló en redes sociales el 28 de junio, se escucha a uno de los hombres pedir que se entregue a Nayeli Cinco, quien posiblemente fue secuestrada por orden de “El Pulseras”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa.

“Que le digan a su jefe ‘El Pulseras’ que libere a la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no debemos pagar los justos por los pecadores. Por favor, por favor, no debemos pagar los justos por los pecadores”, dijo uno de los trabajadores privados de su libertad.

Además, mencionó que una de las demandas de los secuestradores era que renunciaran Francisco Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública, Roberto Yahir Hernández Terán, director de la Policía Estatal Preventiva, y Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal Fronteriza, quienes presuntamente están coludidos con “El Pulseras”.