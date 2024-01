¿Quién es Nirvana Hank, la conferencista que tiene una jirafa y una isla de changuitos en su casa?

Ivana Hank, hija del expresidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, se volvió viral en redes sociales después realizar un trend de TikTok, en el que muestra su lujosa mansión y lo que hay en ella.

El video, de apenas 46 segundos, fue suficiente para que usuarios de redes sociales posaran su atención en ella, pues entre todas las cosas que se observan, resaltan las dos especies de animales exóticos.

“Soy Nirvana Hank, claro que no tengo jirafas en el patio de mi casa. Soy Nirvana Hank, a mi familia no le gusta nada el rojo y el negro. Soy Nirvana Hank, en el comedor de mi familia apenas y me caben mis hermanos. Soy Nirvana Hank, claro que no tenemos una isla de changuitos. Soy Nirvana Hank, claro que no le voy a los Xolos. Soy Nirvana Hank, claro que nunca he ido a un casino”, dice a la vez que muestra cada uno de los objetos mencionados.