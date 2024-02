‘La Kena’ libre por errores de la FGR: Juez de Tamaulipas

- La Segob mencionó un supuesto tráfico de rentabilidad, cohecho y la vinculación de “La Kena” con el secuestro de 31 migrantes, pero la FGR no incluyó estas conductas en la imputación.

- No se investigó la posible participación de “La Kena” en una organización delictiva , ni se corroboró su pertenencia a un grupo criminal.

- No se aportaron pruebas que demostraran la intención de comercializar la droga.

- La FGR no acreditó que “La Kena” habitara en el domicilio donde se encontraron dos armas largas y 257.8 gramos de cocaína.

Contreras afirma que su decisión se basó únicamente en las pruebas presentadas , sin considerar presiones políticas. Enfatiza que la FGR no cumplió con su obligación de investigar a fondo los hechos, lo que derivó en la liberación de “La Kena” .

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) respalda la decisión del juez Contreras y critica la solicitud de juicio político por parte de la Segob, considerándola un intento de controlar al poder judicial.

TE PUEDE INTERESAR: López Obrador advierte a jueces: ‘Se acabó el tiempo de los intocables’ tras denuncia de Gobierno contra juez de Tamaulipas

Además, señaló que:

No se puede ganar en la opinión pública lo que no se demuestra en las fases procesales.



Los jueces federales deben actuar con base en la Constitución y las leyes, no en los deseos de las partes.



La solicitud de juicio político contra Contreras es un atentado a la independencia judicial.

El caso de “La Kena” ha puesto de relieve las deficiencias en la investigación de la FGR y la falta de pruebas contundentes para vincularlo a proceso.

La decisión del juez Contreras ha generado controversia y debate sobre la independencia del poder judicial y el papel de la Segob en este caso.

Con información de medios