Rechaza Alfaro el ‘fosfo, fosfo’: yo soy ‘un político serio’

GUADALAJARA, JAL.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, volvió a manifestar su rechazo con la nueva forma de hacer política de Movimiento Ciudadano (MC) tras afirmar que no se identifica con el nuevo modelo del partido naranja.

“Las cosas no se están haciendo bien, no se hicieron bien, desde mi punto de vista. Y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y a esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello”, mencionó el político en una entrevista.

“Yo no soy fosfo, fosfo. Yo no soy lo nuevo. Yo no soy ‘arráncate compadre’. Yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional”, insistió el mandatario de Jalisco.

“Jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo”, declaró en una entrevista que ofreció para el programa Directo 24, en Guadalajara.