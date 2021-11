Rechaza Robles involucrar a Peña Nieto y a Videgaray para obtener su libertad

“Se cometió este atropello al determinar el juez de control que una vez más me deba de ir a prisión preventiva por riesgo de fuga. Yo me presenté personalmente y directamente, nadie tuvo que ir a cazarme al extranjero” expresó Robles en la entrevista.

Como yo he señalado, no estoy dispuesta a mentir para poder salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie”.

“Si un convenio en particular fue manejado indebidamente, que paguen los responsables. Pero al final de cuentas aquí estoy yo por una omisión de actos de terceros, cuando estos actos de terceros no se han logrado demostrar”, agregó al entrevistada.

SE ATREVE A HABLAR

“Hay que esperar a que esta investigación se dé, llevan tres años y no se ha acreditado nada. Entonces no voy a especular”, expresó tajante al ser cuestionada sobre si se comprobaran lo señalamientos de la Estafa Maestra.

Una de las noticias que sacudió fue tras negársele llevar el proceso en prisión domiciliaria, ya que Robles aseguró que la Fiscalía General de la República le estaba pidiendo que inculpara específicamente al exmandatario priista Enrique Peña Nieto.

“El abogado me lo dijo, que si yo aportaba información que los vinculara, podía tener beneficios. Sin embargo, como yo he señalado, no estoy dispuesta a mentir para poder salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie” aseguró la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.