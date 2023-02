Aunque el gobierno mexicano adquirió nueve millones de vacunas “Abdala”, cuya inoculación mitiga al virus por SARS-CoV-2, un 45 y 95 por ciento de las dosis entregadas no han sido usadas en al menos siete estados de México: Michoacán, Hidalgo, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Morelos y Sonora.

Secretarías de Salud y otras entidades como Bienestar, IMSS y la Organización Editorial Mexicana (OEM), reiteraron que Coahuila es el estado con mayor número de vacunas desairadas, con un 95 por ciento. Roberto Bernal Gómez, titular de la SSA del Estado, confirmó que en diciembre de 2022 se habían recibido 99 mil 200 dosis, y apenas hasta el jueves pasado se han utilizado menos de 6 mil.

“A nosotros nos llegó el lote A182019 con fecha de caducidad el 31 de agosto de 2023, o sea, aún tenemos tiempo para aplicarlas con las personas que deseen recibirla en esquema inicial o bien que busquen el llamado refuerzo”, apuntó el funcionario.

Asimismo, el estado de Sonora también cuenta con una disponibilidad de 95 por ciento de vacunas Abdala, no obstante, la campaña de inoculación comenzó este año, durante el mes de enero, y en la primera semana se aplicaron cinco mil insumos.

“Al ser una vacuna nueva hemos encontrado resistencia por parte de la ciudadanía”, admitió María del Carmen Martínez Chávez, coordinadora de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud.

Otro rezago se encuentra en Tamaulipas, donde cuentan con 111 mil 800 dosis disponibles, es decir, un 93 por ciento. Enseguida, está Michoacán, con un 86 por ciento de dosis sin utilizar. Luego, Zacatecas, Morelos e Hidalgo, donde el biológico cubano se encuentra en un rezago del 61, 55 y 45 por ciento respectivamente.

Cabe destacar que cada entidad comenzó la campaña de vacunación con dicha vacuna en diferentes fechas, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, apenas comenzó el pasado martes, luego de recibir 40 mil 100 dosis del insumo, y ha recibido buena respuesta por parte de la ciudadanía.

En otras localidades como San Luis Potosí, sin embargo, los residentes muestran apatía con “Abdala”, y aunque se recibieron el pasado 23 de diciembre, comenzó a aplicarse hasta el 2 de enero de este año, pero no hay cifras del proceso de inoculación.

El primer cargamento llegó durante el mes de noviembre de 2022, con un total de 4 millones 92 mil 500 dosis, luego, en diciembre, llegaron otros 4 millones 907 mil 500 vacunas, importados desde La Habana, a un año de que se aprobara su uso de emergencia por la Comisión Federal parra la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Aunado a ello, la Cofepris ya ha autorizado el empleo de “Abdala”, empero, no tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que no recomienda su aplicación para menores, pues no cuenta con estudios que lo respalden.