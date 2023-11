Reclama AMLO a ministra Piña por ‘cambiar de opinión’ sobre fideicomisos

“Porque no solo fue la presidenta de la Corte, luego del oficio a la presidenta de la Corte, hay un acuerdo del Congreso y firma el representante del PAN y ahora se rajan, se echan para atrás”, añadió el presidente López Orador.

El mandatario criticó que no es solo un amparo, sino que son varios y que la ministra Norma Piña no se ha pronunciado sobre este tema. “La señora ni siquiera se pronuncia, no vuelve a hablar, mejor que nos diga que cambió de parecer, la presionaron o por qué no va a cumplir”, dijo.

López Obrador insistió en que los ministros de la Suprema Corte “viven con muchos privilegios”, con sueldos superiores a los 700 mil pesos mensuales, una cifra mayor a lo que perciben los ministros del gobierno de Estados Unidos.

“Y este es un gremio muy conservador, porque cuando hicieron la asociación, cuando se llevó a cabo la mezcla que se conocer como PRIAN, en pago desde Salinas le empezaron a dar al PAN el Poder Judicial”, mencionó.

“Al grado de que Zedillo con la misma política nombró a un panista como procurador de la República (Antonio Lozano Gracia), les entregaron completamente ese poder a un partido”, explicó el presidente.