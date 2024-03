Recomienda exaspirante presidencial, Eduardo Verástegui, el uso de armas

En tan solo dos días el actor y productor ha publicado al menos cinco videos en su cuenta de X, en los que se le ve portando armas y defender la posesión de las mismas.

“Cuando de criminales se trata, en legítima defensa no siempre hay que tirar a matar: ¡también hay que saber pegarle a los pies! ¡Ah, raza, nada les calienta! Y sí, seguramente me llevé uno que otro topo y una que otra hormiga. Para qué les digo que no, ¡si sí!”, reiteró en una de sus publicaciones más recientes.