Renuncian funcionarios del INAI, tras escándalo por gastos en ‘table dance’

El Consejo Consultivo del INAI ordenó al órgano de control interno para que determine si hay casos similares y prevenir que no ocurran en el futuro, “no hay justificación parea realizar gastos fuera del ámbito institucional con tarjetas corporativas o recursos públicos sin que estén plenamente justificados” , apuntó.

El medio de comunicación Contralínea, afirmó que el Pleno ocultó los gastos de quien fuera comisionado, pues se realizaron de una tarjeta corporativa con la finalidad de que no se revelara su capacidad adquisitiva. Aunque el ex comisionado mencionó para la publicación que el dinero fue restituido y no tenía conocimiento de que en el centro nocturno se cometían ilícitos.

Ambos fueron recontratados como secretarios del INAI tras terminar su labor como comisionados en 2022; en mayo del mismo años fueron reinstalados en la Secretaría Ejecutiva.