Reportan que el cantante Julión Álvarez fue agredido por un grupo armado

El cantante de banda Julión Álvarez habría sido agredido por un grupo armado, pero resultó ileso, según reportes oficiales confirmados por REFORMA.

En el incidente, un hermano del artista también habría sido agredido. La acción ocurrió en las inmediaciones de su rancho en La Concordia, Chiapas, localidad de la que es originario.

Álvarez, de 40 años de edad, se encuentra en Chiapas para pasar el Año Nuevo con su familia. Un representante del artista confirmó a REFORMA que Julión estaba en su rancho.

Versiones atribuidas al equipo artístico de Julión, difundidas en redes sociales, indican que el cantante pasaba por la carretera cuando ocurrió una balacera cerca de su rancho.

Fuentes de seguridad dijeron a REFORMA que Álvarez estaba “bien y a salvo”.

El artista habría recibido protección militar tras los hechos. Fuentes policiacas chiapanecas indicaron que el cantante “tuvo un altercado” y después “hubo una agresión” de la que habría salido ileso.

En sitios chiapanecos de redes sociales se confirmaron incidentes violentos en La Concordia y la movilización de efectivos militares.

La página de Facebook “Policía en Acción Chiapas”, dedicada habitualmente a dar reportes de incidentes violentos u operativos oficiales de seguridad, difundió un mensaje anoche que decía: “Comandos no cierren el ojo, esta noche estará crítica. Ciudadanos no salgan a la calle si no es necesario, peligroso el asunto. No pidan explicación, solo cuídense. Se habla de un atentado contra Julión Álvarez aún por confirmar”.