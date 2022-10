Un nuevo libro ha revelado la impactante razón por la que el Príncipe Harry rechazó a su hermano, el Príncipe William, en sus esfuerzos por reconciliarse.

En medio de la ruptura de los hermanos, la autora Valentine Low, declaró que sucedió un momento tenso cuando William y su esposa Kate Middleton creyeron que una aparición en los medios, era un “intento deliberado de sacar a los Cambridge de los titulares”.

Después de que Harry, de 38 años, y Meghan Markle, de 41, dieran una entrevista a ITV en su gira de 2019 por Sudáfrica, William, de 40 años, comenzó a preocuparse por la felicidad de los Sussex en la familia real, al darse cuenta de que la familia podría estar “en crisis”.

La entrevista con ITV para su documental “Harry & Meghan: an African Journey” fue una de las primeras instancias públicas que mostró las luchas de Harry y Meghan como miembros de la realeza. Meghan habló abiertamente sobre sus luchas como madre y recién casada bajo los reflectores reales. Tom Bradby de ITV incluso cuestionó a Harry sobre su ruptura con su hermano, y él no lo negó.

“Ciertamente estamos en caminos diferentes en este momento, pero siempre estaré ahí para él, ya que sé que él siempre estará ahí para mí”, dijo el príncipe Harry en el documental.

La entrevista dominó la cobertura de noticias mientras el Príncipe William y la ahora Princesa Kate estaban de gira por Pakistán, e inevitablemente eclipsó a los Cambridge.

Según un extracto del libro “Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown“ de Valentine Low que aparece en The Times, los Cambridge “lo vieron como un intento deliberado de eliminar a los Cambridge de los titulares”, lo que provocó una relación tensa entre las dos parejas

El ahora Príncipe de Gales supuestamente organizó una reunión con Harry, quien inicialmente accedió con la esperanza de hacer las paces después de que él y Markle hicieran varias acusaciones contra la familia.

Pero poco después de aceptar, el duque de Sussex cambió de opinión y rechazó la oferta, según el libro.

Harry quería saber a quién informaría William sobre la reunión y le dijeron que el secretario privado del Príncipe tendría que estar al tanto para incluirlo en su agenda.

“[Harry] estaba tan preocupado de que el equipo de William filtrara la visita a la prensa que preferiría que no vinieran antes que arriesgarse a que saliera en los periódicos”, alega el libro.

El esfuerzo del príncipe William por salvar la relación con su hermano se produjo solo cinco meses antes de que Harry y Meghan dejaran sus deberes reales y se mudaran a Canadá.