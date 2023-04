Revelan que al finalizar investigaciones por incendio en Ciudad Juárez se resolverá salida de Francisco Garduño del INM

“Es muy lamentable lo que sucedió, ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar, y no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables”, expresó.

Negó que la muerte de 40 migrantes por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez fuera un crimen de Estado, tal y como acusó el Gobierno de El Salvador.

“Solo puedo comentar que nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. Se dan estos casos lamentables que nos duelen mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos”, concluyó.