Revendedor de Costco amenaza con demandar por uso de su imagen y usuarios se burlan de él

El revendedor de productos de Costco que se hizo famoso en redes sociales, conocido como ‘Jesús a mi estilo’, ha anunciado su intención de demandar a todas las personas y programas de televisión que utilizaron o compartieron su imagen sin su autorización. Este anuncio surge después de que Jesús no lograra vender las roscas de reyes que había adquirido en el supermercado para revenderlas a un precio mucho más alto y fuera exhibido en múltiples medios.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Jesús expresó su frustración por el uso no autorizado de su imagen y su intención de buscar un buen abogado para emprender acciones legales. Argumentó que está cansado de que su imagen sea utilizada en programas de televisión y redes sociales sin recibir ninguna compensación económica por ello.

“Gente, ando buscando un buen abogado porque la neta voy a reventar a los que sacaron mi imagen por todas partes, los voy a demandar a todos, voy a sacar los nombres de todo, la neta, porque me pusieron por todas partes”.

El revendedor de Mexicali afirmó que está decidido a demandar a todas las personas y programas que compartieron sus videos sin su permiso, y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener justicia. Jesús pidió a sus seguidores que le recomendaran a un buen abogado o que le pasaran el contacto de alguno que conocieran.

“Sí, quiero que me den dinero para que se les quite, a todos los voy a demandar. Todos esos programas que me sacaron los voy a demandar, así que si está un buen abogado aquí, dígame, porque la neta nos vamos a ir contra todos”, señaló.