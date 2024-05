Rojo de la Vega ‘revivió’ atentado tras filtración de video del hecho violento

Aquí les dejo la declaración que hice la noche en la que me querían matar para que me digan ¿dónde están las contradicciones?



Y de paso me respondan Pablo y Ulises:



¿Dónde está el asesino?

¿Quién fue?

¿Por qué no sirven las cámaras del C5 y del metro en el que huyeron?

¿Por... pic.twitter.com/wm5jzdun8t