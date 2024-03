¡Cuidado! Esta es la breve guía para reconocer la violencia de género que no deja huella física

La violencia contra las mujeres no siempre deja marcas físicas, evolucionando hacia formas más sutiles y difíciles de detectar. Según expertos, este daño psicológico puede tardar años en sanar

La violencia ha cambiado con el paso del tiempo. Sin embargo, los tipos de violencia que abordaremos son sutiles y se ejercen de manera gradual.

La experta en el tema, Dayan García Argüello, explica que los hombres que ejercen este tipo de violencia psicológica lo hacen bajo el lema del amor. “Solo yo te amo”, “lo hago porque te estoy cuidando” y “no tienes a nadie más” son parte de las frases que suelen utilizar.

Aunque este tipo de agresión no deja huella física, es el preámbulo para actos más fuertes como golpes o feminicidios.

La psicóloga Dayan, del Centro de Empoderamiento de la Mujer en Saltillo, día a día da atención a mujeres de esta ciudad y sus áreas conurbadas, de todas las edades, todos los grados de estudios y todas las clases sociales.

A lo largo de los años, ha atendido diferentes tipos de violencias y también ha logrado identificar patrones de agresiones más comunes en la región sureste de Coahuila.

“Me he dado cuenta de que las violencias que no se ven son las más complicadas de sanar... A nivel emocional hay tipos de violencia que permanecen por años o por toda su vida porque no se borran. Por ejemplo, una palabra o un insulto es algo que les queda como grabado”.

El tipo de agresiones no físicas que se abordarán en este texto se pueden clasificar como violencia mediática, patrimonial, sexual y física.

A continuación te presentamos una breve guía para reconocer la violencia de género que no deja huella física.

VIOLENCIA VERBAL CON ALUSIÓN AL CUERPO

En México se cuenta con el término machista para hacer referencia a ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven y reproducen diversas formas discriminatorias contra las mujeres, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

Se indica que la acción machista tiene como principal característica la degradación de lo femenino.

La psicóloga Dayan García explica que de manera recurrente se sobaja o se trata de mermar la confianza de la pareja femenina a través de denigrar su cuerpo y hacerle creer que es su única opción sentimental.

VIOLENCIA MEDIÁTICA

La violencia mediática se refiere al control de las redes sociales. La psicóloga consultada explica que es una de las formas machistas más comunes en la región sureste de Coahuila.

VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) describe a la violencia patrimonial y económica como el poder que se ejerce contra las mujeres para hacerlas dependientes de los hombres. Se presenta cuando se controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o cuando se las priva de los medios indispensables para vivir.

“No hay ningún perfil, o sea, no hay como que las mujeres que son violentadas no trabajan. Aquí hemos tenido mujeres las más independientes que te puedas imaginar. Mujeres que se autodescriben de carácter fuerte en el trabajo porque son jefas, pero en su casa viven violencia y son sobajadas, humilladas, etcétera... y no sé cómo llegué hasta esto o hasta estos extremos”, comenta García Argüello.

“Sin mí no harás nada”, se utiliza para hacer creer que la mujer no es independiente y no es capaz de organizarse. Esto causa un impacto negativo al considerar que son insuficientes.

La psicóloga explica que aun cuando eran personas seguras, al estar escuchando esta frase de manera constante, llegan a dudar o creer que no son capaces de tomar las riendas de su vida. A eso se le llama Lavado de Cerebro.

“Tú eres muy gastadora, mejor yo administro el dinero”, otra forma que Dayan ha detectado en las consultas es que logran convencer a las mujeres de dar sus tarjetas de nómina o de crédito a sus parejas porque les indican que no saben administrarse y despilfarran el dinero.

“No te desgastes en el trabajo, aquí en la casa no te falta nada”, es otra forma de control. Al no tener ingresos, pierden autonomía.

“Esta casa es mía, yo la pagué”, una vez que se encuentran dedicadas al hogar, les hacen saber que la casa no es suya porque no aportaron dinero, cuando la vida en pareja es un trabajo en equipo, también deben tener acceso a los bienes materiales.

VIOLENCIA SEXUAL

La psicóloga consultada explica que la violencia sexual no solo se da con el uso de la fuerza, también existe a través del chantaje.

EL PREÁMBULO DE LA VIOLENCIA FÍSICA

Dayan García explica que es importante reconocer este tipo de violencia que no deja huellas en el cuerpo porque es el preámbulo de la violencia física.

“Si te fijas en ninguno de los casos descritos hubo moretones, incluso puede ser que ni gritos, pero son heridas que tardan en sanar mucho. Y se deben poner límites”, comentó.

De no poner estos límites se presentan mayores problemas que pueden derivar en feminicidios.

Entre los casos que ha atendido está el de una mujer que pasó de no tener redes sociales a estar encerrada en su cuarto. No podía ni salir al baño y era retenida en su casa por su esposo y suegra.

La mujer logró huir, pero tardó años en recuperarse.

“Llegan aquí con culpa por haberlo permitido y lo que yo les digo es que ninguna mujer inicia una relación esperando que la dañen”, comenta en entrevista la psicóloga y explica que por ello es importante que logren identificar estos comportamientos machistas y poner límites para que eviten involucrarse en relaciones dañinas.