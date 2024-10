‘Round’ en la Corte: Uso de calificativos ‘enfrenta’ a Lenia Batres y Norma Piña

CDMX.- En medio del debate sobre los votos requeridos para invalidar una ley, derivado de la reforma judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ), Norma Lucía Piña Hernández pidió a la ministra Lenia Batres Guadarrama no expresar calificativos que pudieran ofender a los integrantes del pleno.

Y es que Batres Guadarrama afirmó que la parecería absurdo que la Corte volviera a votar sobre la desaparición de las dos salas del máximo tribunal, para ajustarse a lo que marca la reforma judicial.

”Lo que creo es que si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo porque ya llevamos varias sesiones de salas funcionando y emitiendo resoluciones. Yo repito, si ya se resolvió eso tendríamos que votar coherentemente esta otra parte y asumir si la regla es el funcionamiento con base en la integración de once ministros, pues asumir que nos corresponde una mayoría calificada de ocho y nos corresponde al mismo tiempo un funcionamiento del pleno de once que lo venimos asumiendo”, expuso la ministra.

A lo que Piña Hernández le reviró: “La ministra Lenia dijo que era absurdo y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno”.

En una de sus intervenciones, Batres Guadarrama respondió a Piña Hernández que no hay regla bajo la cual se le impida no utilizar la palabra absurdo y que la presidencia no los puede contener.

“No sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que sí es inadecuado y nos tendríamos que poner de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga, respecto a las palabras que utilicemos, respecto a nuestra argumentación.

”Yo insistiría que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional”, dijo.

A ello, la presidenta de la Corte le dijo: “La facultad que tengo para comentar o para hacer un comentario, es la misma que tiene usted para expresarse en este pleno. Yo como rectora de la discusión, si así lo considero por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes de llevar una sesión sin ofendernos, sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, usted puede seguirse expresando como quiera”.

“No veo ninguna normativa que pueda aplicar la presidencia de la Corte para impedir que podamos ponerle palabras así de fuertes a lo que pueda estar haciendo este cuerpo colegiado que tiene una misión importante que es resguardar la Constitución”, insistió Batres.

Y añadió: Respetuosamente, siempre, ministra.

“No siempre ha sido así. Por eso en este momento llamé la atención. Pero sí les pediría a los que se sientan ofendidos que lo digan”, le respondió la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Por último, Batres afirmó que no aceptará ninguna limitación a su libertad de expresión y de ninguna valoración respecto de los criterios que se ponen a discusión ante el pleno.