Sacerdote de Tabasco acusado de acosar sexualmente a hija ¡de la mujer con quien vive!

“Ha sido un proceso muy difícil desde lo que pasó, desde que tuve que callarme casi un año, desde que decidí hablarlo con mi mamá y me rechazó, no me creyó y desde que decidí hacerlo público de esta forma”, manifestó entre sollozos.

“Cada uno de los pasos desde todo este tiempo ha sido difícil, duro, desgastante y a partir de que hice mi denuncia por medio de Facebook he recibido muchísimos comentarios de odio, he recibido mensajes privados donde se me insulta, amenaza”, expuso.

“Me dicen cosas horrendas, en mi familia también he sentido el desprecio, el hecho de sentir que no te están apoyando, que no te creen y prefieren creerle a esta otra persona, es una situación horrible, dolorosa, como no tienen idea”, añadió.

Inclusive, dice, le han negado ver a su hermana menor, por cuya seguridad está preocupada porque “este hombre ya está de nuevo en Tabasco”.

