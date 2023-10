Samuel García afirma no necesitar del PRI y el PAN para participar en las elecciones de 2024

Luego de acudir al Tribunal Electoral federal (Trife) para que le otorgue licencia al cargo de Gobernador de Nuevo León y, eventualmente, ser candidato presidencial, Samuel García dijo ayer que hizo esa solicitud porque los diputados locales del PRI y el PAN andan en “plan de joder”, y no los necesita para ejercer su derecho a participar en las próximas elecciones.

El Mandatario emecista aclaró que la presentación de este recurso no implica que ya decidió buscar la candidatura y, como lo señaló la semana pasada, lo definirá a principios de noviembre.

”Es un derecho humano, el derecho a participar (en elecciones) y yo no quería ponerme en manos del PRIAN, porque nada más iban a hacer travesuras”, dijo.

”Entonces, sacándole provecho a mis tres doctorados, me fui directo al Tribunal, y que el Tribunal me dé el derecho en una sentencia”.

Al concluir un evento sobre avances en salud, García habló del recurso que presentó ante el Tribunal de forma general y evadió responder preguntas específicas, como las acusaciones de que incurrió en una presunta fabricación de pruebas para justificar que el Congreso local rechazó una licencia temporal.

El Gobernador también reclamó que el Poder Legislativo estatal lo haya citado para la presentación de su segundo informe el 13 de octubre, cuando estará de gira por Asia.

”Andan en un plan de joder, tanto que, a sabiendas de que voy por 7 mil millones de dólares a Japón y China, adrede, me quieren poner el informe el día de la inversión de Kawasaki”, reprochó.

”No los voy a pelar, no voy a caer en su juego, y más importante y espero que me vean: No los ocupo, PRIAN, yo solito sabré cuando me registro (como candidato), si es el caso y, si no,