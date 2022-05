Samuel García vetará ley que reconoce corridas de toros y peleas de gallos en Nuevo León

Monterrey, NL. El gobernador Samuel García Sepúlveda anunció hoy que vetará la Ley de Patrimonio Cultural, que incluye con esa categoría a las corridas de toros y peleas de gallos, al considerar que se incurre en presunto maltrato animal.

Activistas acudieron al Palacio de Gobierno para pedir al mandatario que emitiera su veto a la ley.

El gobernador cuestionó la celeridad por parte de los legisladores locales en publicar dicha ley en el Periódico Oficial del Estado, pues aseguró que en las siguientes semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a resolver dicho tema, y adelantó que el sentido del proyecto viene en contra del maltrato animal.

“Les voy a firmar el veto, como me tengo que regresar, ustedes (activistas) lo van a llevar al Congreso, pero solamente quiero reflejar que esta semana la Suprema Corte va a resolver el asunto”, dijo.

Reiteró, que el proyecto viene a favor de su causa, “a favor de lo que creemos, el ministro ponente está proyectando la prohibición del maltrato y del sufrimiento de los seres sintientes porque está comprobado que tienen sentimientos y que padecen del maltrato.

“Entonces mi pregunta también es ¿cuál es la prisa?, ¿cuál es la urgencia? Si ya la Corte, nuestro Máximo Tribunal, va a resolverlo y lo que resuelva va a aplicar a todo en México.

Los diputados locales aprobaron hace algunos meses reformas a la Ley de Patrimonio Cultural, la cual contempla a las corridas de toros y las peleas de gallos como patrimonio cultural del estado.

En ese sentido y ante la información de que el gobernador ya no está en tiempo y forma para vetar dicha ley, éste respondió que no es así, que el Parque Jurídico del Estado no fue notificado de dicho decreto y además se atravesaron vacaciones, situación por la cual, consideró, sí puede vetarla.

“Andan ahí ya rumores de que estoy a destiempo, yo les quiero decir que no. El consejero jurídico no había recibido este decreto, además se atravesaron vacaciones y hubo una bola de cosas ahí, pero está muy claro, no voy a publicar en el diario oficial esto, se regresa al Congreso.

“Ahora van a requerir dos terceras partes y lo más importante es que vamos a esperar que resuelva la Corte, porque estoy muy optimista de que va a ser a favor de los animales”, apuntó.

