Sandra Cuevas: ‘A mí me castigó la alianza por haber evidenciado su corrupción’

La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, ha lanzado fuertes acusaciones contra la oposición política, señalando que ha sido marginada por evidenciar actos de corrupción dentro de los partidos PAN, PRI y PRD, con los cuales anteriormente mantenía alianzas políticas. Durante una entrevista reciente, Cuevas expresó su descontento y recordó los motivos que la llevaron a romper relaciones políticas con estos partidos el año pasado.

“A mí me hicieron a un lado la alianza y no me queda nada más que hacerme a un lado. A mí me castigó la alianza por haberlos evidenciado, por haber evidenciado su corrupción, su forma no digna de tratarme, su maltrato”, afirmó Cuevas durante la entrevista.

La alcaldesa indicó que tras exponer la situación al interior de los partidos PAN, PRI y PRD, fue castigada y se le negó la posibilidad de competir por cualquier cargo de elección popular en las próximas elecciones de 2024. Además, mencionó que la designación de Santiago Taboada como aspirante a la Jefatura de Gobierno en Ciudad de México por parte de la alianza opositora provocó la fractura de muchos perfiles políticos, lo que, según ella, afectará las posibilidades de triunfo de algunas alcaldías en comparación con las elecciones de 2021.