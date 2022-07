Sandra Cuevas asegura que migrantes llegan a México para que AMLO los afilie a Morena

Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, declaró el jueves que las caravanas migrantes llegan a México para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, los afilie al partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante una entrevista con Carlos Alazraki y el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, en el canal de YouTube Atypical Te Ve, la alcaldesa afirmó que AMLO le gusta “un país de pobreza”, porque es lo que puede manipular.

“A él le gusta un país con pobreza, un país con gente pobre porque es a la que puede manipular definitivamente, porque si no, no le salen los números. Ahora por eso vemos caravanas de gente que viene de otro país, como si aquí no hubiera gente con necesidad, (los migrantes) vienen para empezarlos a empadronar, para empezarlos a afiliar a su partido y es otro coto de poder”, dijo.

Tras su polémico comentario, Cuevas llamó a los ciudadanos que no estén de acuerdo en vivir en la pobreza a no permitir que Morena siga en el poder.