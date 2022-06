$!Sandra Cuevas y sus polémicos momentos... del ‘no me gustan los pobres’ a las pelotas con billetes de 500 pesos (videos)

“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mi no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres, y porque quiero a la gente y se los he dicho cuando camino por la colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres y no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a ustedes deseen... una parte importante son todos aquellos que vienen a invertir, entonces van a tener acompañamiento directo”, fue el comentario de la alcaldesa con Alazraki.

En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a la alcaldesa de “sacar el cobre” en la entrevista que tuvo con Carlos Alazraki.

“Habla de que ella está en contra de los pobres, porque esto es lo que está saliendo, esto existía (...) Es que todo esto no es nuevo, esto ha existido, esto es parte del pensamiento conservador pero estaba soterrado, estaba cubierto porque la doctrina verdadera de los conservadores es la hipocresía. Todo esto se ocultaba, el racismo, el clasismo y ahora está saliendo”, expresó López Obrador en su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

Sandra Cuevas viaja en Surbuban con placas alteradas

En el Código penal de la Ciudad de México se contemplan entre cuatro y ocho años de cárcel para quien altere las placas de circulación, como la hecho la Alcaldesa de la alianza PRI-PAN-PRD en la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.