Sansores se ‘deshace’ en elogios para AMLO, ‘eres el guía, el libro, el poema’

Aseguró que su gobierno seguirá apoyando a Campeche “con todos los programas federales, los programas de Bienestar; vamos a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen. Pemex va a tener como sede Campeche”, dijo al inicio.

“Y Campeche es de los estados del sureste más beneficiados por el Tren Maya, porque lo va a comunicar por completo, desde Escárcega hasta los límites con Yucatán, y luego desde Xpujil, los límites con Quintana Roo hasta Escárcega, Candelaria, los límites con Tabasco...”

En su oportunidad Layda Sansores respondió también con loas al mandatario:

“Hoy es la primera vez que lo veo aquí como presidente y yo como gobernadora. No puedo evitar la emoción. Sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder; les digo el libro, el poema, el que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo con tu ley: no mentir, no robar, siempre la verdad”.

Y le agradeció “por ponernos en el mapa del mundo; hoy estamos en el radar de un gobierno que antes jamás volteó la mirada al sur-sureste. El sur-sureste existe y esto nos conmueve, nos mueve, nos motiva y nos obliga a trabajar, porque es posible el desarrollo. Gracias, presidente”.

López Obrador cerró la conferencia -en la que también tuvo presente a la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum- con una felicitación “a la gente de Campeche, la verdad, porque eligieron bien”.

Y confesó: “Como no les tengo confianza a los del Tribunal Electoral porque hicieron cosas tremendas, cambiaron resoluciones, o sea, primero emitían una resolución en un sentido y luego esa misma resolución la cambiaban, puedo probar lo que estoy diciendo, entonces cuando dicen: ‘Van a contar los votos en Campeche’. ¡Ay, nanita!, sí me preocupó, porque eran capaces de eso y de más, y luego los que apoyaban esas decisiones. Y no saben el gusto.

“Casi no hablaba yo, porque también, si yo hablo a favor de algo, ‘ah, bueno, aquí es donde te duele’. Entonces, tiene uno que estar así. No mencionaba yo nada, nada, nada, no hablé nada, pero por dentro estaba: ¡’Híjole! ¡Se van a atrever!...”, añadió.

“Bueno, ¿y qué resultó? Cuentan los votos..., yo creo que hasta sacaste más votos, porque los campechanos son mucha pieza”, dijo a Sansores.