SAT discrimina a joven y le niega firma electrónica por ser persona con discapacidad

“Llegué al módulo de atención. La persona que me atendió fue siempre muy amable y me explicó muy bien mis opciones... Sin embargo tuvo que llamar a su coordinador para saber si procedía que yo obtuviera mi firma electrónica. Y como yo no puedo firmar de forma autónoma, pues fue a consultar las normas. Y al regresar nos explicó que el SAT no puede saber a simple vista si yo soy una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente” .

Aunque le registraron sus datos biométricos, como huellas digitales y el iris, Daniel indicó que esto no le garantiza al SAT que él esté capacitado.

Frustrado por no haber podido hacer el trámite, Daniel señaló que el SAT le dio dos alternativas, presentan un dictamen médico de capacidad o que su mamá consiga un dictamen de incapacidad y ella firme como su tutora, aunque a él le gustaría poder hacerlo por sí mismo.

“Entonces, tengo 2 opciones: 1.- Presentar un dictamen médico de CAPACIDAD ( moral o mental supongo). 2.- Que mi mamá consiga un dictamen de INCAPACIDAD y ella firme por mí como tutora.Yo sé que es un hecho que siempre requeriré ayuda física. Pero me gustaría ser reconocido...”, expresó el joven en Twitter.

Por su parte, su madre también se quejó por la situación a través de Twitter y denunció que es “un retroceso inconcebible tener que recurrir a un juzgado para declarar a mi hijo incapacitado para asumir su responsabilidad como contribuyente y firmar yo por él”.