SCJN rechaza modificar pregunta sobre revocación de mandato de AMLO

Este día se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada para poder modificar la pregunta en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Arturo Zaldívar señaló que la pregunta es constitucionalmente válida.

“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, pero además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, expresó Zaldívar.