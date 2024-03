‘Se clausura la sesión por homofobia’; María Clemente García critica aplazamiento de discusión para prohibir terapias de conversión

La diputada trans María Clemente García Moreno tomó la tribuna de San Lázaro en protesta por el aplazamiento de la discusión para prohibir las terapias de conversión en el país.

García Moreno denunció que esta iniciativa ha sido pospuesta en diversas ocasiones, lo que refleja el poco interés que tienen las bancadas sobre este tema.

“Se clausura la sesión por homofobia, por transfobia y lesbofobia, se clausura la sesión por incumplir su palabra, ustedes dos. Quedaron la semana pasada que hoy miércoles se iba a discutir”, gritó.

LLAMA A NO VOTAR POR CLAUDIA NI XÓCHITL

Luego de dialogar con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Marcela Guerra, la legisladora de Morena abandonó el pleno y en entrevista con medios llamó a no votar por Claudia Sheinbaum ni por Xóchitl Gálvez.

“Es una farsa que pongan una placa que diga la diversidad, que tengamos dos diputadas trans, y que no se legisle el transfeminicidio, no se ponga la identidad de género en la Constitución, y que no se discuta un dictamen que tiene ya más de dos años aquí detenido, va a terminar la legislatura y no lo quieren discutir ni la derecha, ni la izquierda”.

“Que anulen su voto por la acción LGBTTTI, porque ni la derecha ni la izquierda los quiere, solamente nos utiliza. La muestra más clara somos Salma Luévano y yo, que estamos solamente siendo utilizadas para tener una cara de decir, que hay dos personas trans, pero no hay derechos para las personas trans”, afirmó.

MIER AFIRMA QUE EL VIERNES SE DISCUTIRÁ

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el dictamen de las terapias de conversión se subirá al pleno el viernes para su discusión.

“Ya está el dictamen que la Jucopo acordó, derivado de dos hechos, primero, que tenemos que irnos la junta en pleno a la reunión con Rosa Icela, segundo, que teníamos las efemérides del 18 de marzo”.

“Vamos a sesionar en viernes, van a estar listados tres dictámenes, uno de protección civil, este de terapias de conversión y uno sobre igualdad”.

Con información de Aristegui