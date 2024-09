Se defiende Daniel Barreda tras no acudir a sesión para votar reforma judicial: ‘Estuve 12 horas incomunicado’

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Barreda, explicó que no asistió a la sesión en la que se votó la reforma al Poder Judicial porque estuvo 12 horas incomunicado al atender una diligencia judicial a la que fue llamado su padre en Campeche.

“El día 10 de septiembre recibí una llamada telefónica de mi madre en la madrugada donde me decía que mi padre había sido llevado a una comparecencia judicial en la ciudad de Campeche. Inmediatamente tomé el primer vuelo, que fue alrededor de las seis de la mañana a la ciudad de Mérida, y posteriormente me trasladé a la ciudad de Campeche”, contó.

Detalló que a las 10:30 horas de ese día llegó a la sala de juicios orales de Campeche, acompañado por el diputado Saúl Arce, y que ahí estaba retenido su padre.

“Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario”, dijo.

Señaló que cerca de las 22:00 horas se le permitió salir del sitio, ya cuando en el Senado estaban a punto de concluir la votación en lo particular de la reforma judicial.

El legislador aseguró que continuará siendo parte de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.