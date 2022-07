El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ‘agarró confianza’ con su homólogo estadounidense Joe Biden, durante su gira por el vecino país, que le advirtió que tardaría en su discurso, por lo que abrió las piernas para estar más cómodo y no se desabrochó el saco porque “se me iba a ver la panza”. “Yo hasta le dije al presidente, antes de que entraran los medios de información: ‘Voy a tardar eh, no hablo de corrido y tengo varios temas que tratar con usted’ y me dijo: ‘Usted no se preocupe, vamos a conversar con los medios y ya en la reunión bilateral’”, declaró el presidente López Obrador. TE PUEDE INTERESAR: AMLO asegura que EU aceptó aumentar “considerablemente” visas trabajo para mexicanos y centroamericanos

El mandatario mexicano detalló que su comodidad fue tanta que “abrí un poco las piernas y las doblé, porque estaba yo tranquilo, eso no es un asunto de urbanidad ni buenos modales. Va uno a tratar temas que interesan y fue muy fraterna la conversación”. Respondiendo a las críticas de su postura física y que no se apegara al protocolo de duración del acto frente a medios de comunicación; “toda esa formalidad casi monárquica los fascina... Y que no me desabroché el saco, pero se me iba a ver la panza, por la barbacoa, los tamales de chipilín, los chanchamitos, los tlacoyos y la torta de chilaquil, la torta de tamal”, expresó el mandatario.