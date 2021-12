“Se obnubilan por el coraje”: AMLO responde a Javier Sicilia tras comparación con Hitler

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional , el Presidente consideró que Sicilia ‘se pasó’ al compararlo con Hitler: “¿Cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo? Yo creo que podemos llegar a 100 veces. ¿Antes no éramos Hitler?”, cuestionó.

“Yo no lo permití, lo sentí falso desde entonces. No era una persona sincera y, ya ven ahora. Me compara con Hitler”, añadió el Presidente.

Asimismo, AMLO exhibió las comparaciones, a las que calificó como absurdas, que le han hecho comunicadores como Denisse Dresser, Sergio Aguayo y el propio Javier Sicilia.

Con un tuit de Abraham Mendieta, AMLO señaló a los comunicadores que lo critican constantemente, inclusive recordó cuando Dresser lo acusó de dar un golpe de estado por ‘blindar’ las obras de la 4T.