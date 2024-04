Se sienten ‘los jueces del mundo’; AMLO cuestiona a EU por juzgar derechos humanos en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al gobierno de Estados Unidos al señalarlo de situarse como “los jueces del mundo”, luego de que el Departamento de Estado presentó un informe sobre derechos humanos en México en el que destacó las críticas del mandatario contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la impunidad en la mayoría de los casos criminales.

“Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo”, señaló este martes durante su conferencia matutina.

“Nosotros no les decimos: ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a (Julian) Assange (fundador de WikiLeaks), que lo tienen encarcelado injustamente?”, cuestionó.

López Obrador respondió al reporte del Departamento de Estado, que dirige Antony Blinken, que ayer acusó a México de dejar sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.

La publicación periódica concluye que no ha habido “cambios significativos” en la situación de derechos humanos en México y precisa que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando en complicidad con las autoridades locales.

López Obrador respondió que en su gobierno son respetuosos con el gobierno de Estados Unidos, por lo que “ellos deberían ser respetuosos”.

También acusó a las autoridades estadounidenses de no atender a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, como el fentanilo, y de reprimir y maltratar a los migrantes.

“Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la Doctrina Monroe. Ojalá y eso vaya cambiando porque no les ayuda, están anquilosados en el manejo de política exterior, con todo respeto”, concluyó.

La tensión entre México y Estados Unidos creció este 2024, cuando coinciden las elecciones presidenciales en ambos países.

Con información de EFE