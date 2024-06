Se sorprenden porque ‘los han hecho vivir en una burbuja’, dice AMLO a opositores por no aceptar resultados

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que si sus adversarios se sorprendieron con los resultados de este 2 de junio, donde Morena arrasó con los votos, es porque están desinformados y han vivido en una burbuja.

El mandatario aseguró que sus opositores, a quienes calificó como conservadores, se niegan aceptar los resultados electorales basados en la mala información que han recibido de parte de los grandes medios de comunicación, aquellos que se sentían los dueños de México.

“Sé que esto no les gusta a los conservadores, pero lo tengo que decir, porque ellos tienen otra información, tienen otros datos, y han sido desinformados, los han hecho vivir en una burbuja, por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo”, refirió durante su conferencia de prensa.

El tabasqueño sostuvo que si sus adversarios fueron con él durante sus giras de trabajo a recorrer el interior del país, conocerían al pueblo y cuáles son sus sentimientos.

Como ejemplo puso el caso de Acapulco, en Guerrero, que fue arrasado por el huracán Otis la madrugada del 25 de octubre.

“En Acapulco pasó un huracán y el pueblo votó por la transformación, no conocen al pueblo, que se les olvidó que hemos invertido 30 mil millones de pesos en el plan de recuperación de mejoramiento de Acapulco, de octubre a ahora”, expresó.

Añadió que además adquirieron a China más de 250 mil electrodomésticos para las familias damnificadas, pero sus adversarios se dedicaron a criticar que se eliminó el Fondo Nacional de Desastres.

“¿Cuándo habían ejercido sólo para atender un siniestro así, 30 mil millones? Nunca, es un desconocimiento completo de la realidad, una falta de respeto al pueblo”, aseguró el Presidente.

Reiteró que sus opositores han sido manipulados y se han creído las mentiras difundidas por los medios, por eso siguen “pasmados, sorprendidos” con la victoria de Morena y sus aliados el pasado domingo.

“Todavía no o internalizan, están como pasmados, sorprendidos. No esperaban eso. ¿Por qué no lo esperaban? Porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaban a saquear al país, y esos oligarcas pues tienen sus mecanismos de control y de manipulación, y muchos, de buena fe, se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendesiosa”, sostuvo.

DEMANDAN ALITO Y MARKO CORTÉS RECUENTO VOTO POR VOTO

Los dirigentes nacionales del PRI y PAN, Alejandro “Alito” Moreno y Marko Cortés, respectivamente, el pasado miércoles informaron que exigirán el recuento al 100 por ciento de las actas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los líderes de los partidos opositores, a través de sus redes sociales, denunciaron presuntas irregularidades en las actas y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que mostraban resultados diferentes.

“Necesitamos transparencia y claridad en esta elección. Se necesita certeza sobre lo que ocurrió el domingo 2 de junio y que cada voto cuente”, señaló Moreno al asegurar que hay “miles de irregularidades” tanto en gubernaturas, senadurías, diputaciones y elecciones presidenciales.

“No fue limpia, no fue legítima y nunca hubo cancha pareja”, acusó por su parte Cortés, quien advirtió que el PAN impugnará los resultados porque se trató de una “elección de Estado”.