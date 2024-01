¡Se viste de Verde! Eruviel Ávila, exgobernador de Edomex, se une oficialmente al PVEM

EDOMEX.- El exgobernador del Estado de México y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eruviel Ávila Villegas, se puso el chaleco verde para integrarse oficialmente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El senador, quien renunció hace apenas unas semanas al tricolor, acudió a un evento en Ecatepec, en donde fue recibido por la cúpula del Verde Ecoloista, quienes le dieron la bienvenida a esta fuerza política.

Esta integración fue respaldada el senador Manuel Velasco; la presidenta del PVEM, Karen Castrejón; Pepe Couttolenc, presidente del partido en el Edomex; el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; el exgobernador de Oaxaca, y también expriista, Alejandro Murat.

“Hoy me sumo al Partido Verde que más que un partido, es toda una familia. La Familia Verde. Desde el 2002 me ha acompañado en las elecciones que he competido y juntos hemos ganado”, dijo el exgobrnador en el evento.

Ávila Villegas respaldó a la precandidata presidencial de la aliaza Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hasta donde tope nos iremos con Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló el exmilitante del PRI.