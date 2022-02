Senadora de Morena que defendió a Salemerón, felicita al Gobierno por “conciencia feminista”

Las críticas por la decisión presidencial no pararon y por ello, Mícher Camarena compartió una reflexión en un comunicado, en el que indicó: “Las denuncias públicas de actos de presunto acoso sexual imputadas en las redes, en ningún momento han sido ni pueden ser descalificadas, pero sí deben ser consideradas un foco de alerta al momento de analizar la viabilidad de cualquier nombramiento”.

Señaló que “en tanto no existan denuncias formales o se acompañe a las víctimas a formalizar las acusaciones que han realizado de forma pública, las autoridades mexicanas y el propio Senado de la República tiene la obligación de apegarse al principio de presunción de inocencia” y detalló que “ello no implica que no se escuche a las mujeres que hacen las denuncias, sino que, para tomar una decisión apegada a derecho, se necesitan resoluciones o documentos legales que nos sirvan a las y los Senadores como fundamentos formales u oficiales para actuar en consecuencia”.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO propone a Jesusa Rodríguez como embajadora en Panamá, en sustitución de Pedro Salmerón

Sin embargo, la mañana de este martes, el Presidente reveló que la ministra Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, envió un documento al gobierno de México en el que solicitó que no les enviaran la solicitud de beneplácito de Pedro Salmerón como embajador y dio a conocer que postulará a Jesusa Rodríguez como embajadora en Panamá.