Señalan a exactor infantil de Televisa por desaparición de mujer en CDMX

La periodista informó que, tras meses de investigación y búsqueda, se logró comunicar con la familia de la víctima; quienes afirmaron que Miguel Santana Arellano, estaría presuntamente involucrado en la desaparición de Vico, indicando que él habría sido la última persona con la que sostuvo una relación sentimental.

¿QUÉ INFORMARON EN EL PROGRAMA DE TUÑÓN?

Los testimonios afirman que Ana Victoria desapareció el 12 de abril de 2022, después de tomar un vuelo desde Guadalajara con rumbo a Ciudad de México. Su viaje era para visitar a Miguel Santana porque supuestamente le entregaría su anillo de compromiso.

“Me contó que se iba con Miguel Santana Arellano que porque él le iba a dar un anillo de compromiso. Miguel la iba a recoger en el Aeropuerto de la Ciudad de México y que pues iba a pasar unos días con él”, explicó Marypaz Palacios, madre de Ana Victoria.

Al pasar los días, la familia comenzaba a notar que enviaba mensajes extraños, con vocabulario y frases que no utilizaba, “muy cortos”, donde afirmaban que estaba ocupada y que “ahorita le hablaba”, afirmó el padre de Ana Victoria, Gerardo Ruiz. Ante la sospecha, se sumó una confesión que dio Victoria a su madre, “Miguel le pidió que no le avisara a nadie que iría la Ciudad de México a verlo a él, le indicó que solo informara que iría a ver a unos amigos”.

“Su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía: Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar”, indicó la señora Palacios.