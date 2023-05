¿Qué le pasó a Lesly Martínez Colín? Hallan cuerpo con características de joven desaparecida en CDMX

La familia de Lesly destacó que la Fiscalía de CDMX ya contaba con toda esta información , empero, no hicieron nada la respecto, y el pasado martes 9 de mayo, se les avisó que la familia del mismo Alejandro confesó que él le había quitado la vida , sin embargo, no hay una postura oficial de la dependencia hasta el momento.

“Desde el viernes tienen una confesión de él diciendo qué fue lo que hizo con Lesly y no le dijeron nada a la familia, las autoridades sabían. Estamos a martes y no han buscado a Lesly, no lo han detenido a él ni a su familia, la Fiscalía no ha hecho nada”, señalaron.

Medios señalan que la joven había terminado su relación con Alejandro debido a la presunta violencia que éste ejercía; el caso ha conmocionado a la familia y amigos de Lesly, quienes han exigido a las autoridades por su paradero, manifestándose en diversos tramos de Ciudad de México.

