Serena, Morena; Mario Delgado descarta incluir a Yeidckol Polevnsky en candidatura presidencial

“ No fue invitada por el Consejo Nacional , es un acuerdo de organización interna donde el Consejo determinó los participantes y las reglas y los tiempos”, arremetió. Cabe destacar que, previo a este comentario, el senador Gerardo Fernández Noroña también se mostró en contra de que se le otorgue licencia a Polevnsky.

Específicamente, se contemplan los nombres de Noroña por parte del Partido del Trabajo; de Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista; de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, todos de Morena.

“Y le dije que ‘no va a abrirse la puerta’. Fue muy claro el documento que, por aclamación, aprobó el Consejo Nacional de Morena, cuatro nombres; el compañero presidente, que se ha erigido en garante de la unidad del movimiento y de la transparencia del método”, expresó.

Ricardo Monreal, por su parte, le dio la bienvenida a Yeidckol, señalando que todas y todos “tienen derecho a participar en el partido de Morena”.

DELGADO “CONFUNDE LAS COSAS”

La diputada aseveró que el líder nacional del partido “está mezclando una cosa con otra”, agregando ella es una de las fundadoras de la Cuarta Transformación.

“Para mí realmente es un trabajo de coordinador en defensa de la cuarta transformación, el tema del candidato no está en discusión. La convocatoria no dice para ser candidato, dice para coordinador. Yo quiero ser coordinadora”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

“No puede ser que el partido sólo tenga a una mujer como candidata en cualquier cargo. Me parece un desapego a la democracia, una falta de respeto a las mujeres, a la militancia, y a mí, en lo personal, me parece aberrante”.

Polevnsky cuestionó que ella no ha hecho un sólo espectacular, una lona. “Entonces, ¿qué les mortifica?”, acusó.