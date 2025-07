Defiende Fernández Noroña a ‘Andy’ López tras ser captado en Tokio

CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, senador por Morena, defendió al secretario de Organización de esta fuerza política, Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, quien fue captado comiendo en un hotel en Tokio, Japón.

Durante una transmisión en vivo el legislador afirmó que la “derecha” fue “canalla” y cuestionó a los opositores si estarían al pendiente de los lugares en los que se pueden hospedar o no.

“¿Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no? Pregunto yo, porque robaban a manos llenas y ahora lo más que pueden decir de nosotros es que ‘ay es que contradicen’, no, no se contradicen nada”, mencionó.

“A mí me preguntaron por qué no estaba (Andy) en el Consejo y yo dije ‘pues se ha de haber ido de vacaciones’ y yo tenía razón, ni siquiera es que supiera, un poco de sentido común”, añadió.

Fernández Noroña reiteró que es un tema que no debe preocupara a la población, ya que no habría sido pagado con recursos públicos, y agregó que estas acciones en contra del morenista son “puro racismo, puro clasismo”.

“¿Quién decide qué es lujoso? ¿Quién lo decide? ¿Nos van a pasar una lista de hoteles, una lista de restaurantes? Que en realidad es una actitud clasista, absolutamente clasista”, ironizó el legislador.