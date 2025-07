Acorralan a militares tras robo de $50 mil... y lo transmiten en vivo por Facebook

Después de tres horas, informaron a la familia que dos camionetas Cheyenne con las luces apagadas estaban en una gasolinera en la Avenida Ruiz Cortines, por lo que padre e hijo pidieron apoyo para copar a los militares.

Al lugar asistió una gran cantidad de personas y conductores, quienes acorralaron e inmovilizaron a los militares.

Se intentó establecer un diálogo y fue así como el hijo de Ríos García subió a la camioneta de los mandos y consiguió grabar en audio la conversación, que se usará como prueba en la querella.

Los ciudadanos que apoyaban a la familia empezaron a insultar a los soldados, algunos aseguraban que también habían sido despojados de dinero por militares.

Ríos García agradeció a la ciudadanía la solidaridad y advirtió que no permitirán que el caso quede en la impunidad.

“Aunque me arreglen la troca y me entreguen lo prometido, la denuncia sigue. Esto no es de hoy, es un patrón constante de abusos de su parte”, exclamó.