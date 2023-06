Sergio Aguayo deja ‘Comité Electoral Ciudadano’ de la oposición

El académico Sergio Aguayo renunció al “Comité Electoral Ciudadano” que se estaba preparando para trabajar con la oposición para determinar su candidatura presidencial.

Explicó que el comité estaba planeado para actuar con independencia y sin contacto con los partidos.

El diálogo con las fuerzas políticas, según la versión de Aguayo, correría a cargo del Frente Cívico Nacional.

Sin embargo, afirmó que la coalición PAN-PRD-PRI ya decidió su método de selección y que el “Comité Electoral Ciudadano” estaría sometido a sus “reglas y voluntad”.

El académico dijo que estas condiciones son inaceptables y afirmó que la partidocracia está monopolizando y empobreciendo la vida pública.

El anuncio ocurre después de que la oposición anunció su proceso para elegir a su candidatura presidencial; en las horas siguientes, Germán Martínez y Mauricio Vila anunciaron que no participarían en el proceso.

Aquí su explicación:

¿Por qué renuncié al CEC?

El 4 de junio un emisario del Frente Cívico Nacional me invitó a formar parte de un Comité Electoral Ciudadano (CEC) que organizaría una consulta abierta para seleccionar al ciudadano/ ciudadana que buscaría ser candidato de la coalición PRI-PAN-PRD.

El CEC estaría integrado por once personas con experiencia en elecciones y consultas. Tendríamos autonomía para decidir sobre las modalidades y no participaríamos en las negociaciones con los partidos. Esas discusiones las conduciría el FCN. Nuestra participación sería a título personal y sin percibir honorarios.

Acepté porque siempre he considerado indispensable la participación ciudadana en los asuntos públicos y el CEC abría un resquicio a la participación social (en mi caso, confieso, me identificó con las causas del centro izquierda).

Desde un principio solicité que el FCN pusiera por escrito las condiciones. Nunca lo hicieron.

En las tres semanas transcurridas fueron cambiando los términos. Ayer sábado me enteré por la prensa que los partidos habían decidido un método en el cual los ciudadanos sin partido quedan sometidos a las reglas y voluntad del PRI-PAN-PRD. Quien me invitó me confirmó que así era.