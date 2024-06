Sheinbaum defiende ante integrantes del CCE la reforma al Poder Judicial

CDMX.- Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, acudió como invitada especial a la reunión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en donde presentó proyectos prioritarios para su próximo gobierno y defendió que se impulse una reforma al Poder Judicial.

“Vamos a crear la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal. ¿Qué objetivo tiene esta agencia? No va a representar más costos, no va a representar mayores costos de operación, sino sencillamente juntar las distintas áreas de digitalización del gobierno que nos permitan hacer una verdadera transformación”, expuso.



En este sentido, señaló que este proyecto permitirá agilizar los trámites que permitan una mejor relación con el sector productivo y con la ciudadanía.



“Que evidentemente disminuya todavía más la corrupción y que nos permita también vincular desde el municipio, los estados y al gobierno federal, para facilitar los trámites”, puntualizó.



Ante el organismo cúpula de empresarios del país reiteró que no se piensa en una reforma fiscal para recaudar más ingresos en el país, sino que su administración se valdrá de otros mecanismos para incrementar la recaudación.