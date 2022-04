‘Sí hay un abuso sexual y lo vamos a dar por cierto en segundo peritaje’: CIDH sobre caso de Debanhi

Agregó que aún no se puede dar a conocer más detalles del caso, ya que horas antes establecieron contacto con la familia, y revelar más información puede poner en riesgo las investigaciones en curso.

Mencionó que las investigaciones muestran que la causa de la muerte fue un golpe en el cráneo, no se ha podido determinar el número de lesiones que le fueron infligidas por lo que las indagatorias continúan.

“Sí hay un abuso sexual, es algo delicado, pero como les comento, eso lo vamos a dar por cierto en el segundo peritaje. El cadáver se le va a dejar descansar en paz, ya no puede presentar más pruebas”, declaró Tamez.

“Conforme avancemos en las indagatorias les vamos a proporcionar puntualmente detalle a detalle, para que tengan información precisa y lo único que queremos es que la familia tenga paz, tranquilidad, y que encuentren la verdad”, apuntó.

Así mismo, el padre de Debanhi mencionó que la familia continuará con el proceso de duelo y con el sepelio de Debanhi en el municipio de Galeana, por lo que dejará las gestiones del caso en manos a la CIDH, “para lo que él pueda, quiera y esté en sus manos contestar”.

“Que ya no desaparezca nadie, ya no queremos más desaparecidos en Nuevo León, ya estamos hartos, ya estamos cansados de que nos entregan a nuestras hijas muertas y asesinadas, expresó.

“Porque fue un asesinato, o sea, la mataron, le repito, la mataron. Caiga quien caiga, tope donde tope, no voy a parar, no voy a parar para poder esclarecer esto, no vamos a parar para esclarecer todas las desapariciones”, concluyó el padre de Debanhi.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO Y REFORMA