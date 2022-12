Así como que tendrá que verificar las acusaciones de plagio “a partir de lo que digan quienes participaron en ese proceso que ha abierto dudas en la opinión pública, y que desde el punto de vista académico, formal, realizado por una instancia académica como la FES Aragón, tendrá una función de aclaración hacia la sociedad, pero no tiene ninguna obligatoriedad, no es vinculatoria jurídicamente, ni tiene la universidad ni su tribunal ni ninguna otra autoridad la capacidad de poner en duda un título que ya está firmemente expedido y que tiene validez formal” .

El litigante constitucionalista y ex abogado general de la UNAM , Eduardo Andrade Sánchez, en entrevista para RadioFórmula , explicó que “el título profesional es intocable, pues las autoridades universitarias no tienen la facultad para invalidarlos, menos aún cuando este título en este caso ha quedado firme (...) ni existen elementos para configurar el plagio como delito”.

“Espero que los ministros de la Suprema Corte defiendan su independencia no solo de los poderes públicos, sino de los poderes fácticos que pretenden influir sus decisiones”, declaró para el programa de radio.

El ex abogado general de la UNAM insistió en que una vez que un jurado aprueba un examen profesional y se otorga un título, este ya es oficial.

“Una vez que un jurado revisa una tesis, porque hay un jurado que las revisa, que las estudia, el sustentante debe de defender su tesis y demostrar los conocimientos de la carrera. Y después de eso, hay una determinación del jurado aprobando o no a los sustentantes. Puede haber una tesis que no tenga ni siquiera un valor académico sólido, pero si el jurado la aprueba y pasa el examen la persona, obtiene su título (...) La FES Aragón no está aplicando ningún procedimiento jurídico de validación de tesis, porque no tiene esas facultades”, puntualizó.