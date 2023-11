“Si lo dices en español, te entiendo”, contesta diputada de Morena en Veracruz a mujer por hablar su lengua

Por medio de un video que circula en redes sociales, se ve el momento en el que Margarita Corro Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz y diputada perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le dice a una mujer de origen indígena que se abstenga de hablar en su lengua y le hable en español.

En el video, Corro Mendoza hace promoción a favor de Rocío Nahle García, quien busca ser la candidata de Morena para la gubernatura de Veracruz en las elecciones del 2024.

El video exhibe la forma en la que la representante del Congreso de Veracruz manotea a las personas, con las que está reunida, y justifica por qué no se han realizado algunas obras que prometieron desde el año 2021.

“Yo les vengo a hablar con hechos, con documentos, yo les gestioné la reunión con el secretario de gobierno”, dice Corro Mendoza y señala que a ella no le gusta que anden hablando mal de “Mago Corro”, refiriéndose que no los representan o que no sirve para nada.

“Con hechos, palabras y documentos, yo respeto mucho a todos (...) yo le dije demanda a Tito por el Salón Ejidal, estuvo en la cárcel, y nadie fue a ratificar la denuncia”, expresa mientras golpea en la mesa y reclama a los asistentes, al tiempo que les dice que las obras que no se realizaron fue porque les hicieron observaciones a los proyectos y no se modificaron.

La legisladora le dice a las personas con las que está reunida que está por terminar el año legislativo, por lo que dejará la Mesa Directiva, y a finales de mes, dice, se definirá quién va a ser el coordinador de la Cuarta Transformación y si Rocío Nahle gana, ella será legisladora.

En ese momento, una de las mujeres que están en la reunión expresa algo en su lengua originaria, por lo que de inmediato le dice que “si lo dices en español, te entiendo (...) esa es la parte importante, yo respeto su lengua, pero no la hablo, pero a mí, aquí, se me habla de frente y en español”.

