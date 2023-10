Niega AMLO que exista polarización en el país y presume aprobación

López Obrador señaló que como en toda democracia existe la oposición, por lo que habrá críticas, cuestionamientos y no existe un pensamiento único.

“No veo la polarización, ese se da cuando las sociedades están partidas en dos, eso no sucede en nuestro país, primero porque la mayoría está apoyando la transformación, no es el 50% ”, expresó.

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el país no hay polarización, porque es un termino que utilizan los conservadores.

“La democracia es eso, es diversidad, es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, garantizar las libertades en todos los órdenes; no reprimir a nadie, no censurar. Y eso es lo que hay en el país”, mencionó el presidente.

TE PUEDE INTERESAR: INM rescata a 130 migrantes de Guatemala en Veracruz

“Claro hay quienes no están de acuerdo y existe esa oposición, pero no es la mitad de la población, lo de la polarización es discurso, esquemas, términos, palabras que usan los conservadores, los que no quieren los cambios recurren a eso el decir: se está polarizando el país, la clase media está con la transformación”, señaló el mandatario federal.

“Ni modo que el 70 por ciento sean nada más los pobres afortunadamente, no si podemos ver cómo está la pobreza en el país, pero no llega al 50% y la aprobación es del 70, que quiere decir que apoyan los de las clases medias”, mencionó el jefe del Ejecutivo federal.