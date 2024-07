‘Si me atrapan o me matan nada cambia’, la profética declaración de El Mayo Zambada

–Mayo Zambada: Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió.

El capo dijo que había sido perseguido de cerca en varias ocasiones, pero que su dominio del terreno le permitió escapar de las autoridades.

–Mayo Zambada: Arriba, sobre mi cabeza. Huí por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy.

Scherer escribió un abrupto final para la crónica. Nunca se supo si el encuentro le permitió reunirse con Joaquín Guzmán Loera, como parece que le ofreció Zambada.

