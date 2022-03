Sobre Loret de Mola y otros periodistas, AMLO asegura que no los tocará ‘ni con el pétalo de una rosa’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no quiere que toquen a los periodistas “ni con el pétalo de una rosa”. Además aseveró que él no censurará ni callará a los comunicadores del país.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su gobierno no perseguirá a ningún comunicador, en referencia a los rumores de la salida de Loret de Mola de W Radio, como cuando Ciro Gómez Leyva dejó de salir en su noticiero.

Asimismo, aseguró que él quería que Loret de Mola apareciera, pues iban a decir que la 4T presionó al dueño Olegario Vázquez para sacarlo del aire.

“No, nosotros no tenemos nada que ver con eso, no nos parecen correctas esas prácticas, y que cada quien asuma su responsabilidad... porque iban a decir que lo estábamos censurando, no somos iguales que los anteriores”, aseveró.

AMLO VUELVE A CUESTIONAR A LORET DE MOLA POR SUS INGRESOS

No obstante, López Obrador reiteró sus cuestionamientos al periodista Carlos Loret de Mola al insistir en que es necesario que aclare de dónde obtiene sus ingresos, al igual que para el medio Latinus.

“Ojalá Loret aclare de dónde obtienen los fondos (...)Sería bueno que ellos aclararan, que dijeran cómo tienen financiamiento y lo mismo, ¿cuánto ganan?”, subrayó.

El Presidente también señaló que el origen de la campaña de desprestigio contra la 4T, surgió de una red de compañías de distribución de medicamentos que quedaron desplazados por su gobierno.