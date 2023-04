‘Sobrecargo guapo’ se vuelve viral en TikTok, encanta a mexicanas

Además, otros cibernautas agregaron: “si fuera al revés ya estuvieran diciendo que qué malditos mexicanos irrespetuosos acosadores”. “Todos estaban en la misma onda, y él tiene buena vibra, por eso causa sensación de esa forma”.

Debido a la gran cantidad de comentarios, La Colet contó cómo fue que iniciaron los hechos y destacó que el sobrecargo tenía un gran carisma.

“Era super coqueto, de hecho, el desmadre comenzó porque él se presentó y dijo: ‘Mi nombre es Diego y soy el más guapo del avión’”, explicó.

Usuarias encontraron al sobrecargo en redes

Pero la emoción de las internautas no terminó ahí, ya que la mujer que subió el clip, añadió una continuación en donde dio a conocer que ya había encontrado las redes sociales del sobrecargo.

“La magia del Internet, resulta que ya apareció Diego, yo no sé a qué santo le rezaron, pero el video llegó hasta él y me contactó, me dijo que es él y ya platicando con él en Instagram le pedí autorización para poderles pasar su cuenta, porque si decía que no hay que respetar su privacidad”, dijo y agregó:

“El punto es que él feliz de la vida, él está encantado, dice que las latinas somos superdivertidas, entonces que él feliz de que les posteé sus redes sociales. Ya le advertí que se tiene que preparar para todo lo que le van a comentar, porque ustedes son superlanzadas, muchachas”.