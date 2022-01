Sofía Niño de Rivera hace un Samuel García y califica de ‘terrible’ sueldo de 30 mil pesos mensuales, usuarios la critican

La polémica comediante mexicana, Sofía Niño de Rivera criticó a las agencias de publicidad del país, luego de asegurar que un sueldo de 30 mil pesos mexicanos al mes es “mal pagado”.

Esto ocurrió durante una entrevista para el podcast “Dementes” cuando la standupera habló sobre sus inicios en el mundo de la comedia y cómo fue su crecimiento en el stand up, ¿cómo inició?

“Cuando fui a Nueva York y conocí a Calling Came que traje a México para hacer stand up en inglés acá, ahí decidí renunciar, vendí mi coche y ahí dije ya soy comediante”, relató.

No obstante, Niño de Rivera contó que antes de iniciar en la comedia ella trabajó en una agencia de publicidad, que posteriormente abandonó para cumplir su sueño de ser comediante.

“Yo en la agencia hacia clown, pero es muy diferente y ahí si la verdad no ganaba nada de dinero, y mientras estaba en clown fue donde estuve en contacto con hacer reír, -hacer algo sin hablar y que la gente se riera-, yo sabía que causar eso en las personas me llenaba, pero sabía que no iba a ser clown toda mi vida y después ya giré al stand up”.